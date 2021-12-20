В Україні змінять "якість крові"

В Україні з'явиться Компетентний орган, який контролюватиме дотримання вимог щодо якості донорської крові та її ферментів. Верховна Рада визнала старий закон "Про донорство крові та її компонентів", недейстівітельним і прийняла новий законопроект №3648 "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові."
Цим законом в Україні пропонується створити Компетентний орган на виконання одного з ключових вимог Директив ЄС. У його компетенцію входитиме робота з ліцензування діяльності суб'єктів системи крові, контролю за їх діяльністю в частині дотримання вимог щодо якості донорської крові та її компонентів.
Ця інституція також повинна буде забезпечити збір та обробку матеріалів, які мають відношення до серйозних негативних випадків або реакцій, пов'язаних з операціями з донорською кров'ю і її компонентами.
Постанова також передбачає імплементацію принципу безкоштовного добровільного донорства як фундаментальної основи ефективної діяльності національної системи крові.
Планується в тому числі переглянути систему пільг для донорів, які здійснюють донацію безоплатно.
А саме пропонується відійти від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів і побудувати систему крові на основі мотивації донорів до добровільних безкоштовним донації.
Цим законом в Україні пропонується створити Компетентний орган на виконання одного з ключових вимог Директив ЄС. У його компетенцію входитиме робота з ліцензування діяльності суб'єктів системи крові, контролю за їх діяльністю в частині дотримання вимог щодо якості донорської крові та її компонентів.
Ця інституція також повинна буде забезпечити збір та обробку матеріалів, які мають відношення до серйозних негативних випадків або реакцій, пов'язаних з операціями з донорською кров'ю і її компонентами.
Постанова також передбачає імплементацію принципу безкоштовного добровільного донорства як фундаментальної основи ефективної діяльності національної системи крові.
Планується в тому числі переглянути систему пільг для донорів, які здійснюють донацію безоплатно.
А саме пропонується відійти від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів і побудувати систему крові на основі мотивації донорів до добровільних безкоштовним донації.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі