В Україні змінився алгоритм отримання прав водія

З 2023 року в Україні навчання в автошколі та складання іспитів проходитиме за новим алгоритмом. Для отримання посвідчення водія необхідно виконати 5 кроків.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Telegram.
На першому етапі необхідно обрати акредитований навчальний заклад з підготовки водіїв та пройти теоретичний курс навчання.
На другому – іспит з теорії у сервісному центрі МВС. Підготуватися до нього можна за допомогою онлайн-тренажера. На відміну від практичного іспиту, складати теорію можна необмежену кількість разів. Повторно, іспит з теорії відбудеться за 5 днів від попереднього.
Слід зазначити, що тепер можна обрати два різні акредитовані навчальні заклади для теоретичного та практичного навчання.
Далі – оволодіння водійськими навичками на практиці та складання внутрішнього практичного іспиту в автошколі. Зі свідченням про закінчення автошколи вирушайте до сервісного центру МВС.
Завершальним є практичний іспит у сервісному центрі МВС. Усього пропонуються 3 спроби, у разі невдачі яких доведеться починати все спочатку. У разі успішної здачі, ви отримаєте своє перше посвідчення водія.
Вперше посвідчення водія видається на 2 роки.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Telegram.
На першому етапі необхідно обрати акредитований навчальний заклад з підготовки водіїв та пройти теоретичний курс навчання.
На другому – іспит з теорії у сервісному центрі МВС. Підготуватися до нього можна за допомогою онлайн-тренажера. На відміну від практичного іспиту, складати теорію можна необмежену кількість разів. Повторно, іспит з теорії відбудеться за 5 днів від попереднього.
Слід зазначити, що тепер можна обрати два різні акредитовані навчальні заклади для теоретичного та практичного навчання.
Далі – оволодіння водійськими навичками на практиці та складання внутрішнього практичного іспиту в автошколі. Зі свідченням про закінчення автошколи вирушайте до сервісного центру МВС.
Завершальним є практичний іспит у сервісному центрі МВС. Усього пропонуються 3 спроби, у разі невдачі яких доведеться починати все спочатку. У разі успішної здачі, ви отримаєте своє перше посвідчення водія.
Вперше посвідчення водія видається на 2 роки.
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