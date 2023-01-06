В Україні змінився алгоритм отримання прав водія

14:32 06 січня Київ, Україна

З 2023 року в Україні навчання в автошколі та складання іспитів проходитиме за новим алгоритмом. Для отримання посвідчення водія необхідно виконати 5 кроків.



Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Telegram.



На першому етапі необхідно обрати акредитований навчальний заклад з підготовки водіїв та пройти теоретичний курс навчання.



На другому – іспит з теорії у сервісному центрі МВС. Підготуватися до нього можна за допомогою онлайн-тренажера. На відміну від практичного іспиту, складати теорію можна необмежену кількість разів. Повторно, іспит з теорії відбудеться за 5 днів від попереднього.



Слід зазначити, що тепер можна обрати два різні акредитовані навчальні заклади для теоретичного та практичного навчання.



Далі – оволодіння водійськими навичками на практиці та складання внутрішнього практичного іспиту в автошколі. Зі свідченням про закінчення автошколи вирушайте до сервісного центру МВС.



Завершальним є практичний іспит у сервісному центрі МВС. Усього пропонуються 3 спроби, у разі невдачі яких доведеться починати все спочатку. У разі успішної здачі, ви отримаєте своє перше посвідчення водія.



Вперше посвідчення водія видається на 2 роки.