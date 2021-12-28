В Україні змінили умови реєстрації шлюбу

06:29 20 квітень Київ, Україна

Тепер не обов'язково особисто подавати заяву на реєстрацію шлюбу, це можуть зробити представники наречених при наявності завіреного нотаріусом відповідного документа.



Про це повідомляє пресцентр Міністерства юстиції.

"Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису (ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їхні представники", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.



Крім того, у відомстві зазначили, що зараз охочі не зобов'язані одружитися за місцем реєстрації: це можна зробити в будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно від місця реєстрації або проживання.