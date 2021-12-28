В Україні змінили умови реєстрації шлюбу

Тепер не обов'язково особисто подавати заяву на реєстрацію шлюбу, це можуть зробити представники наречених при наявності завіреного нотаріусом відповідного документа.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства юстиції.
У відомстві зазначили, що повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.
Крім того, у відомстві зазначили, що зараз охочі не зобов'язані одружитися за місцем реєстрації: це можна зробити в будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно від місця реєстрації або проживання.
Крім того, у відомстві зазначили, що зараз охочі не зобов'язані одружитися за місцем реєстрації: це можна зробити в будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно від місця реєстрації або проживання.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі