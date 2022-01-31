В Україні змінено правила реєстрації конфіскованих автомобілів

10:47 31 січень Київ, Україна

Відтепер в Україні є можливість зареєструвати конфісковані автомобілі. Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну України.



Уточнюється, що для того, щоб зареєструвати конфіскований транспортний засіб, необхідно мати деякі документи, що підтверджують правомірність його придбання. А саме акт, що свідчить про купівлю авто на електронному аукціоні та рішення відповідних органів про безоплатну передачу майна.



Окрім цього, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ можуть проводити процедури з перереєстрації транспортних засобів. Для цих випадків необхідно мати відомості про власника у ЄР (Єдиний реєстр) боржників.

До переліку таких ситуацій входить:

Випадок, коли перереєстрація не пов'язана з відчуженням майна;

Авто придбано на офіційному аукціоні із продажу конфіскованих транспортних засобів;

Транспортний засіб був у розпорядженні за рахунок погашення заборгованості;

Авто отримано безоплатно у межах розпорядження конфіскованим майном.

Таким чином покупці конфіскованих засобів мають право безперешкодно реєструвати авто, а кредитори - реалізовувати своє право на продаж цих авто подальшою реєстрацією нового власника.