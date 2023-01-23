В Україні через війну постраждало понад 12 готелів

14:42 23 січня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України зруйновано або пошкоджено понад 12 готелів із загальним номерним фондом 982 номери.



Про це повідомив керівник напряму консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії EY в Україні Ростислав Хома агенції Інтерфакс-Україна.

"Більшість готелів, зруйнованих або пошкоджених з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, знаходилися на територіях, близьких до бойових дій або на яких безпосередньо велися бойові дії. Це такі міста, як Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Київська область та ін. Незважаючи на те, що точної інформації про загальну кількість зруйнованих чи пошкоджених готелів в Україні поки що немає, серед тих, про які заявлялося, публічно налічується 12 готелів сукупним номерним фондом 982 номери», – повідомив Хома.

Серед постраждалих він зазначив ALFAVITO (Київ, 229 номерів), розміщені у Київській області Grand Admiral Resort & SPA (64 номери) та Бабушкін Сад (30), чернігівський готель Україна (99 номерів), харківські готелі Харків (205) та SV Park (17). В Одесі постраждав Grande Pettine (91 номер), у Херсоні – Play Hotel by Ribas (25), у Запоріжжі – Sunrise Park (24), у Миколаєві – Reikartz River (98), Інгул (40) та Миколаїв (60).