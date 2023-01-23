В Україні через війну постраждало понад 12 готелів

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України зруйновано або пошкоджено понад 12 готелів із загальним номерним фондом 982 номери.
Про це повідомив керівник напряму консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії EY в Україні Ростислав Хома агенції Інтерфакс-Україна.
Серед постраждалих він зазначив ALFAVITO (Київ, 229 номерів), розміщені у Київській області Grand Admiral Resort & SPA (64 номери) та Бабушкін Сад (30), чернігівський готель Україна (99 номерів), харківські готелі Харків (205) та SV Park (17). В Одесі постраждав Grande Pettine (91 номер), у Херсоні – Play Hotel by Ribas (25), у Запоріжжі – Sunrise Park (24), у Миколаєві – Reikartz River (98), Інгул (40) та Миколаїв (60).
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