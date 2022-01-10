В Україні хочуть зносити хрущовки та будувати багатоквартирні будинки

08:39 10 січень Київ, Україна

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства підготувало законопроєкт, завдяки якому в Україні розпочнеться справжня «розбудова».

Уряд, звертаючись до українців, уже рекомендує жителям хрущовок задуматися над придбанням житла, оскільки будинки, в яких вони живуть, знесуть.



Першими почнуть зносити хрущовки, а на їхньому місці зводити нові багатоквартирні будинки, тому що у великих містах землі під забудову житлових будинків майже не залишилося.



Законопроєкт Мінрегіону передбачає вже не 100-відсоткову згоду всіх мешканців одного будинку на його знесення, а 75%. Отже, виселити мешканців із застарілих квартир буде набагато простіше.



У відомстві рекомендують відмовитися українцям від найближчих покупок квартир у хрущовках, у тому числі їхнього продажу. Інвестувати, на думку уряду, в такі будинки вже не має жодного сенсу. До того ж на ремонти піде чимала сума.



На цей момент мешканцям хрущовок рекомендують вже почати підшукувати житло. Безумовно, всім виселеним людям зобов'язані надати натомість квартиру, проте, найімовірніше, вона навряд чи відповідатиме бажанням.



Слід також зазначити, що за даними Держстату, всього в Україні є 4,33 мільйона квадратних метрів застарілого житла, з яких, крім хрущовок, ще й будинки дореволюційного спорудження.



Наступним етапом української влади буде інвентаризація всього житлового фонду, визначення найстаріших та аварійних будинків. Їх знесуть в першу чергу.