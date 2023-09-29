В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання

16:20 29 вересня Київ, Україна

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №10092, яким, зокрема, пропонується скасувати набір абітурієнтів для здобуття ступенів бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а натомість розвивати дистанційне навчання.

"Враховуючи накопичений досвід використання дистанційних технологій навчання встановити, що у 2024 році не проводиться набір бакалавра та магістра, що вступають для здобуття ступенів вищої освіти, і магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, орієнтуючи навчальні заклади на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім того, законопроєктом пропонується у 2024 році не проводити набір вступників на навчання для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра, а конкурсний відбір на навчання для здобуття інших ступенів вищої освіти здійснювати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних іспитів 2022 – 2024 років.