В Україні готують медрезерв для роботи на деокупованих територіях

МОЗ створить систему "Резерв працівників сфери охорони здоров'я для роботи на деокупованих територіях України".
Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомляє урядовий портал.
Користуватися системою, яку має створити МОЗ, будуть зареєстровані медпрацівники, які потрапили в резерв. Кожен матиме особистий кабінет, за допомогою якого йтиме обмін документами та інформацією з користувачами.
Система взаємодіятиме з іншими інформаційними системами та державними електронними ресурсами, щоб, наприклад, оперативно можна було перевірити професіоналізм того чи іншого працівника.
У системі розміщуватимуться дані про потреби працівників, зокрема в Автономній Республіці Крим та Севастополі, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.
Чиновники переконують, що обробка та захист інформації із системи проводитимуться відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та про захист персональних даних.
У системі розміщуватимуться дані про потреби працівників, зокрема в Автономній Республіці Крим та Севастополі, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.
Чиновники переконують, що обробка та захист інформації із системи проводитимуться відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та про захист персональних даних.
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