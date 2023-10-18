В Україні готують медрезерв для роботи на деокупованих територіях

"Для роботи на деокупованих територіях буде створено резерв медпрацівників. Ухвалена сьогодні Кабінетом Міністрів України постанова дозволить забезпечити медичні установи державної та комунальної форм власності, які відновлять роботу на деокупованих територіях, лікарями та медсестрами/медбратами", - йдеться у повідомленні.

Користуватися системою, яку має створити МОЗ, будуть зареєстровані медпрацівники, які потрапили в резерв. Кожен матиме особистий кабінет, за допомогою якого йтиме обмін документами та інформацією з користувачами.

Система взаємодіятиме з іншими інформаційними системами та державними електронними ресурсами, щоб, наприклад, оперативно можна було перевірити професіоналізм того чи іншого працівника.



У системі розміщуватимуться дані про потреби працівників, зокрема в Автономній Республіці Крим та Севастополі, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.



Чиновники переконують, що обробка та захист інформації із системи проводитимуться відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та про захист персональних даних.