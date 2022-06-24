В Україні готують "білий список" російських виконавців, які виступили проти війни

13:22 24 червня Київ, Україна





Тільки ті російські зірки, які потрапили до переліку, зможуть, як і раніше, гастролювати в Україні, а їхня музика крутитиметься на радіо та музичних каналах.



Згідно з



Декларація також міститиме: Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким в Україні створять "білий список" російських артистів, які виступили проти агресії росії.Тільки ті російські зірки, які потрапили до переліку, зможуть, як і раніше, гастролювати в Україні, а їхня музика крутитиметься на радіо та музичних каналах.Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, до списку включатимуть виконавців, які подали заяву встановленої форми та декларацію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.Декларація також міститиме:



заклик до держави-агресора (зараз це лише росія) негайно припинити агресію проти України;

зобов'язання утримуватись від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України;

згоду на публікацію такої декларації.



Музикант не повинен входити до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці (чорний список Мінкульту).



Заява про включення до переліку подається до СБУ артистом, його законним представником, організатором гастролей чи правовласником творів.



Форма, зміст та вимоги до оформлення декларації визначаються СБУ за погодженням із центральним органом виконавчої влади.



Оприлюднює та оновлює список Апарат РНБО на офіційному вебсайті.



Виняток із переліку може здійснюватись СБУ на підставі подання РНБО, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.



Служба безпеки України має право не розкривати причини відмови у включенні чи виключенні з нього.



Серед авторів ініціативи народні депутати із фракцій “Слуга народу” (Микита Потураєв, Олександр Санченко, Єлизавета Богуцька, Євгенія Кравчук) та “Європейська солідарність” (Софія Федина, Володимир В'ятрович, Микола Княжицький).



Нагадаємо, влітку 2015 року в Україні створили "чорний список" артистів, які загрожують національній безпеці України. Найчастіше до нього потрапляють зірки з росії та інших країн за публічну підтримку анексії Криму чи гастролі на півострові.