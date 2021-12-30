В Україні ще одна область вийшла з "червоної" зони

З завтрашнього дня в Чернівецькій області почнуть діяти карантинні обмеження, передбачені для "жовтої" зони.
Таке рішення прийняла Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в середу, 21 квітня.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.
За його словами, вже завтра в області почнуть діяти обмеження, передбачені для "жовтої" зони.
Таким чином, на цей момент в "червоній" зоні залишаються 11 областей і столиця України. При цьому в столиці як мінімум до 30 квітня посилили карантин, зокрема, проїзд в громадському транспорті здійснюється тільки за спецперепустками.
Тим часом для всієї України Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня.
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