В Україні «є-Підтримка» поширюється на підлітків віком від 14 років

17:24 02 лютий Київ, Україна

Уряд розширив дію програми «є-Підтримка» на українських підлітків – вакцинованих громадян, яким більше 14 років.

Для цієї категорії кошти будуть доступні з 7 лютого 2022 року.



Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів на своєму засіданні, констатував представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук на каналі Telegram.



Також було розширено перелік галузей, де можна отримати послуги у рамках програми – додали сферу освіти. Цими грошима можна розрахуватися за здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках та секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти, також можна оплатити харчування в освітніх закладах, розрахуватися за проживання у гуртожитках закладів. Можна на ці гроші купити друковані ЗМІ, спортивні товари, шкільне приладдя та різну «канцелярію».



В уряді кажуть, що незабаром цими грошима можна буде сплатити за комунальні послуги. Ще хочуть дати можливість купувати лікарські засоби вакцинованим особам з інвалідністю І та ІІ групи.



Нагадаємо, що президентська ініціатива, в рамках якої вакцинованим українцям виплатять по 1000 грн називається, «підтримка», вона стартувала з 19 грудня.