В Україні кількість внутрішніх переселенців зросла майже до 7 млн

12:57 02 вересня Київ, Україна

За пів року війни з росією внутрішніми переселенцями стали 6,9 мільйона українців, свідчать дані Міжнародної організації з міграції (МОМ) на 23 серпня.



"Більшість з більш ніж 300 тисяч нових переміщень, починаючи з липня, мала місце на півдні та сході країни", - зазначають в організації.



При цьому майже половина переселенців (44%) працездатного віку наразі не отримують доходу. Лише одна третина опитаних вказала зарплату як основне джерело доходу після переміщення, а 24% зазначили, що покладаються на державну підтримку. Як наслідок, більшість переміщених домогосподарств вжили таких заходів, як скорочення витрат (70%), включаючи витрати на продовольство, а третина взяла позику.



МОМ висловлює занепокоєння умовами проживання переселенців із наближенням осені та зими. 22% переміщених осіб серед опитаних наголосили, що їхнє житло не придатне до зимових реалій в Україні. Більше третини опитаних не мають можливості переїхати до прийнятного житла переважно через брак коштів. 30% ВПО, які знайшли притулок у селах (загалом близько 2 млн осіб), не мають доступу до медичних послуг.



Крім того, повідомляється, що грошової допомоги потребують близько 60% переселенців, осіб, що повернулися, а також залишилися біля своїх будинків. Про потребу в ліках і ремонтних та будівельних матеріалах насамперед відзначає населення, яке повернулося і не переміщене (по 7%).



Раніше влада заявила, що переселенців на зиму розмістять у навчальних закладах, які працюватимуть онлайн.