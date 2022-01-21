В Україні будуть будувати автомобільні дороги з промислових відходів

Промислові відходи почнуть використовувати під час будівництва автомобільних доріг, це поліпшить економічний розвиток країни.
Про це повідомила пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) у понеділок, 7 серпня.
Відзначається, що можливість такого системного будівництва передбачена проєктом концепції Державної цільової економічної програми будівництва автомобільних доріг загального користування з цементобетонним покриттям на 2021-2025 роки. Згідно з цим документом, частка автомобільних доріг з цементобетонним покриттям збільшиться до 30%, за рахунок:
- чітких механізмів фінансування ремонту та будівництва доріг з державного та місцевих бюджетів;
- підвищення екологічності будівництва, зокрема, через використання відходів і побічних продуктів промисловості як наповнювачів в цементобетонних сумішах.
- дослідження нових можливостей будівництва доріг на основі сучасних енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів і технологій.
Передбачається, що це дозволить поліпшити транзитний потенціал країни, підвищити рівень локалізації та зменшити імпортозалежність, а також розв’язати питання управління промисловими відходами, створити нові робочі місця та ефективно використовувати бюджетні гроші в дорожньому господарстві.
При цьому наголошується, що бізнес-спільнота концептуально підтримала ініціативу, однак закликала доопрацювати текст документа та врахувати наступні три пункти:
- додати побічні продукти/вторинну сировину промисловості в перелік матеріалів, які можуть використовуватися в процесі будівництва автомобільних доріг. Адже деякі матеріали в перспективі можуть отримати властивість змінювати свій юридичний статус як відходів. Зокрема, в контексті запланованої реформи управління відходами;
- уточнити можливість фінансування програми також за рахунок грошей Державного дорожнього фонду;
- надати пріоритет у використанні вторинної сировини як наповнювачів в цементобетонних сумішах і шарах основи автомобільних доріг. Зокрема, пріоритетне застосування шлакопортландцементу і шлаколужних цементів.
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