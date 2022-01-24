В Україні будуть карати забудовників-шахраїв

19:04 08 вересень Київ, Україна

За заявою заступника голови МВС Антона Геращенка, міжвідомча робоча група готує законопроєкти для протидії недобросовісним забудовникам.



Як повідомляє джерело в МВС, причиною для розробки цих законопроєктів стали масові звернення жертв невдалих інвестицій в будівельні проєкти компаній "Укрбуд", "Аркада" і SAGA Development, які луснули.