В Україні будуть карати забудовників-шахраїв
19:04 08 вересень Київ, Україна
За заявою заступника голови МВС Антона Геращенка, міжвідомча робоча група готує законопроєкти для протидії недобросовісним забудовникам.
Як повідомляє джерело в МВС, причиною для розробки цих законопроєктів стали масові звернення жертв невдалих інвестицій в будівельні проєкти компаній "Укрбуд", "Аркада" і SAGA Development, які луснули.
"Робоча група за два місяці повинна розробити проєкти законодавчих актів, нормативних документів, які унеможливлять в майбутньому шахрайство. Нормувати та додати дорожню карту до тих проблемних об'єктів, які є.
За нашими оцінками в Україні більше ніж 100 000 постраждалих від шахрайства з грошима інвесторів",
- заявив Геращенко
.
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