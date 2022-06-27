09:08 27 червня Київ, Україна

З настанням війни кількість безпритульних тварин в Україні значно зросла. Щоб вирішити це питання цивілізованим шляхом, Кабін схвалив постанову, згідно з якою в Україні контролюватимуть кількість безпритульних тварин за європейськими практиками.

Про це повідомляє Мінсередовища.



Відповідно до постанови, тварин виловлюватимуть і проводитимуть їм ветеринарний огляд, біостерилізацію, вакцинацію та шукатимуть для них будинок.



Також кожну тварину можна буде ідентифікувати за фото та даними про неї у муніципальному реєстрі. Окрім того, місцеві органи самоврядування зможуть розробити власні програми захисту безпритульних тварин.



Якщо тварину повертатимуть у місце вилову, їй все одно проводитимуть щорічну ревакцинацію та контролюватимуть її наявність у реєстрі, зазначають у Мінсередовищі.



З настанням війни кількість безпритульних тварин в Україні значно зросла, тож необхідно вирішувати це питання, вважає міністр Руслан Стрілець.