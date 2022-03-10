В Україні понад 30 млн громадян уклали декларацію з сімейним лікарем

13:07 19 жовтня Київ, Україна

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що за даними на 18 жовтня, 30 млн 600 тисяч громадян України уклали декларацію з сімейним лікарем.

"Надзвичайно важливим є те, що потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Декларація з сімейним лікарем дає можливість бути в постійному полі зору вашого лікаря. Це формалізує ваші відносини юридично. Тобто, лікар дійсно документально вже несе відповідальність за свого підопічного, за його сім'ю. Це вкрай важливо сьогодні", - сказала вона.