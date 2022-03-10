В Україні понад 30 млн громадян уклали декларацію з сімейним лікарем
13:07 19 жовтня Київ, Україна
Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що за даними на 18 жовтня, 30 млн 600 тисяч громадян України уклали декларацію з сімейним лікарем.
"Надзвичайно важливим є те, що потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Декларація з сімейним лікарем дає можливість бути в постійному полі зору вашого лікаря. Це формалізує ваші відносини юридично. Тобто, лікар дійсно документально вже несе відповідальність за свого підопічного, за його сім'ю. Це вкрай важливо сьогодні", - сказала вона.
"30 млн 600 тис. громадян України, станом на 18 жовтня, уклали декларацію з сімейним лікарем. Це ніби як багато, але насправді ще дуже багато людей, які не мають декларації. Вам в будь-якому випадку нададуть медичну допомогу при зверненні до установи амбулаторної медичної допомоги, проте краще, щоб ви уклали декларацію, тому що по декларації є і фінансування за вашу медичну допомогу для закладів охорони здоров'я", - повідомила Ірина Микичак.
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