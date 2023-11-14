В Україні понад 1654 дітей постраждали через агресію росії

10:27 14 листопада Київ, Україна

Понад 1654 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 14 листопада, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 510 дітей загинули та понад 1144 дістали поранення різного ступеня тяжкості.



Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора України.



Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 492, Харківській – 304, Херсонській – 135, Київській – 129, Запорізькій – 100, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 97, Чернігівській – 72, Луганській – 67.



13 листопада внаслідок обстрілу військом росії цивільного автомобіля біля смт Зеленівка Херсонської області поранена 2-місячна дівчинка.