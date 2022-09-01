В Україні зникли безвісти 230 дітей

11:22 31 серпня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, станом на 31 серпня безвісти зникли 230 дітей.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора із посиланням на державний портал Діти війни.



Згідно з оприлюдненими даними, 230 дітей зникли безвісти, а 7297 дітей депортовано. У той самий час вже знайдено 5177 дітей та 53 вдалося повернути.



Зазначається, що понад 1114 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

"Станом на ранок 31 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 379. Не змінилися й дані щодо поранених – понад 735", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.



В Офісі Генерального прокурора уточнили, що через бомбардування та обстріли російськими військовими пошкоджено 2328 навчальних закладів, з них 289 зруйновано повністю.