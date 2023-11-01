В Україні без світла залишається 431 населений пункт

12:57 01 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 1 листопада, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. Компанія "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувалися.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".



У компанії поінформували, що вчора, 31 жовтня, в енергосистемі був зафіксований профіцит (надлишок електроенергії, що виробляється) через активну роботу електростанцій на ВДЕ в сонячний і вітряний день.

"Щоб зберегти баланс між споживанням та виробництвом та уникнути обмеження роботи електростанцій на ВДЕ, "Укренерго" звернулася до польського оператора енергосистеми PSE із запитом про надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупівлі надлишків української електроенергії протягом 3 денних годин загальним обсягом 690 МВт-год", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що сьогодні Україна імпортує електроенергію у вечірній час (період максимального споживання) з Молдови та Польщі, загальним обсягом 2456 МВт-год, з максимальною потужністю в окремий час до 459 МВт. Експорт здійснюється до Молдови в денні (період активної роботи електростанцій на ВІЕ) та нічні години (добовий мінімум споживання) та загальним обсягом 1120 МВт-год, з максимальною потужністю в окремий час до 182 МВт.



Зазначається, що через наслідки негоди без світла залишається 11 населених пунктів у Житомирській та Закарпатській областях. Продовжуються ремонтні роботи.