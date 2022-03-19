В Україні бензин відсьогодні коштуватиме не більше ніж 40 грн

З 18 березня ціни на бензин та дизпальне на українських АЗС знизяться. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін під час телемарафону.
Він назвав максимальну вартість палива на АЗС, яка має бути. «Із завтрашнього дня (18 березня. – ред.) ціна дизельного палива в Україні знижується на 5 гривень, тобто його вартість не має перевищувати 40 гривень за літр», – сказав Кудін.
За його словами, ціни на бензин знизяться ще більше - він подешевшає майже на 8 грн і має коштувати близько 36 грн.
«Бензин подешевшає на 7,76 грн, і буде не дорожчим за 35,76 грн», – уточнив заступник міністра.
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки».
Він назвав максимальну вартість палива на АЗС, яка має бути. «Із завтрашнього дня (18 березня. – ред.) ціна дизельного палива в Україні знижується на 5 гривень, тобто його вартість не має перевищувати 40 гривень за літр», – сказав Кудін.
За його словами, ціни на бензин знизяться ще більше - він подешевшає майже на 8 грн і має коштувати близько 36 грн.
«Бензин подешевшає на 7,76 грн, і буде не дорожчим за 35,76 грн», – уточнив заступник міністра.
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки».
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