В Україні автономери будуть видаватися за місцем реєстрації (перереєстрації) автомобіля

12:51 25 березень Київ, Україна

МВС України встановив єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.



"Номерні знаки завжди були і є візитною карткою кожного транспортного засобу. Вони є необхідною частиною будь-якого авто. В Україні не дозволено їздити без розпізнавальних знаків. Тому кожен власник намагається отримати "красиві" номерні знаки відповідного регіону", - говориться в повідомленні.



Відзначається, що МВС України прийнятий наказ від 2 березня 2021 № 166, який набирає чинності з моменту його опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначено правила застосування, типи і основні розміри державних номерних знаків, встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик.



Основним нововведенням, яке вводиться, є зміна визначення адміністративно-територіальної приналежності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було досі, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Тобто, кожен сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки тільки своїй області.



Зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

"Таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих витрат: матеріальних на виготовленні та логістичних на доставці і зберіганні в сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів. В кінцевому підсумку це призведе до економії бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

Сервісні центри МВС постійно на зв'язку: з питаннями, подяками та скаргами в Головний сервісний центр МВС можна звертатися за телефоном (044) 290 19 88. Також консультації надаються на офіційній сторінці в Facebооk, а відповіді на актуальні питання та новини сервісних центрів МВС можна знайти на сайті.