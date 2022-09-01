16:22 31 серпня Київ, Україна

В Україні активізувалися онлайн-шахраї, які обіцяють грошові виплати та виманюють дані банківських карток українців.

Про це повідомляє Держспецзв'язок.



Шахраї обіцяють "компенсації" та "фінансову допомогу" - наприклад, від нібито ООН, Європейського суду з прав людини, Червоного Хреста, при цьому кажуть, що виплати здійснюються "за рахунок конфіскованих активів росії".



У соціальних мережах кібершахраї розповсюджують оголошення та просять перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого “Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів”. Там просять ввести дані банківської картки, щоб нібито отримати виплату, але після цього можна залишитись без грошей.



Українців просять не довіряти інформації від неперевірених джерел, а про виплати допомоги та компенсації дізнаватися з офіційних сайтів держорганів, уточнювати інформацію офіційним телефоном держоргану або під час особистого візиту.



Крім того, у Держспецзв'язку закликають:

ніколи не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському вебсайті, слід негайно заблокувати картку за допомогою мобільного додатка, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Список шахрайських сторінок – на сайті CERT-UA.