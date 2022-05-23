В Україні 4,5 мільйона осіб почали вакцинуватися від коронавірусу

10:31 18 серпня Киев, Украина

В Україні за 17 серпня було зроблено 118 594 щеплення від коронавірусу. З цієї кількості щеплених 58 441 особа зробила першу дозу вакцини, а 60 153 особи завершили вакцинацію другою дозою. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в середу, 18 серпня.

Напередодні працювали 839 мобільних бригад, 2 797 прищепних пунктів і 317 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 851 541 особа, з них отримали одну дозу - 4 581 539 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 851 458 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього з 24 лютого в Україні зробили 7 702 997 щеплень.

Нагадаємо, що в Україні 14% дорослих громадян отримали першу дозу COVID-вакцини. На сьогодні проблем з нестачею вакцин немає. Починаючи з липня вакцини в Україну прибувають щотижня.