В Україні 30 листопада відбудеться День добрих справ #ЩедрийВівторок

Благодійний фонд Zagoriy Foundation проводить акцію #ЩедрийВівторок з метою залучити та дати мотивацію великій кількості українців нести добро у світ, допомагати нужденним та долучатися до добрих справ.

#ЩедрийВівторок – День добрих справ – є частиною акції #GivingTuesday, яка виникла на території США. Головна ідея – показати, що творити добро просто та приємно.

Торік в Україні до акції приєдналося 126 тисяч учасників. Цього року організатори акції сподіваються, що #ЩедрийВівторок приверне ще більше охочих приєднатися до Дня добрих справ. Допомога не обмежується лише грошима – можна поширити інформацію про добру справу, стати волонтером; можна віддати речі на благодійність, допомогти сусідам чи просто відповідально ставитися до довкілля.

Перелік акцій доступний на «Карті добра», кожен може долучитися до тієї, яка сподобається за ідеєю або підійде географічним розташуванням.

Важливим аспектом в акції #ЩедрийВівторок є розголос у соціальних мережах. Якщо людина приєдналася до благодійної акції, то вона своїм добрим вчинком має сміливо поділитися. Так вона своїм прикладом заохотить інших людей взяти участь у акції #ЩедрийВівторок.

Благодійний фонд бере свій початок у 2015 році. Його засновниками стала родина Загорій (бенефіціари фармацевтичної компанії Дарниця). Основною метою фонду є розвиток та підтримка благодійних організацій.