В Україні 20 березня діють зелені коридори.

10:51 20 березня Київ, Україна

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про чинні гуманітарні коридори 20 березня.

Гуманітарні коридори на 20 березня:

Маріуполь — Запоріжжя

Автобуси для марупольців чекатимуть на площу перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9.30, відправлення об 11.00.



Також організовано транспортування до Бердянська та Запоріжжя для маріупольців, які доберуться сьогодні до Мангуші.

Бобрик — Бровари

Місце збору – Будинок культури на вулиці Шевченка, 2.

Тарасівка — Бровари

Місце збору – на вулиці Дев'ятого січня, 6.

Бородянка — Біла Церква

Місце збору – вулиця Центральна, 331.





Крім того, гуманітарні вантажі з Харкова будуть відправлені до міста Вовчанська, селищ Рогань та Нової Рогані.