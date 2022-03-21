В Україні 20 березня діють зелені коридори.

10:51 20 березня Київ, Україна

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про чинні гуманітарні коридори 20 березня.

 
Гуманітарні коридори на 20 березня:
  • Маріуполь — Запоріжжя
Автобуси для марупольців чекатимуть на площу перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9.30, відправлення об 11.00.

Також організовано транспортування до Бердянська та Запоріжжя для маріупольців, які доберуться сьогодні до Мангуші.
  • Бобрик — Бровари
Місце збору – Будинок культури на вулиці Шевченка, 2.
  • Тарасівка — Бровари
Місце збору – на вулиці Дев'ятого січня, 6.
  • Бородянка — Біла Церква
Місце збору – вулиця Центральна, 331.


Крім того, гуманітарні вантажі з Харкова будуть відправлені до міста Вовчанська, селищ Рогань та Нової Рогані.