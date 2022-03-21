В Україні 20 березня діють зелені коридори.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про чинні гуманітарні коридори 20 березня.
Гуманітарні коридори на 20 березня:
- Маріуполь — Запоріжжя
Автобуси для марупольців чекатимуть на площу перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9.30, відправлення об 11.00.
Також організовано транспортування до Бердянська та Запоріжжя для маріупольців, які доберуться сьогодні до Мангуші.
Також організовано транспортування до Бердянська та Запоріжжя для маріупольців, які доберуться сьогодні до Мангуші.
- Бобрик — Бровари
Місце збору – Будинок культури на вулиці Шевченка, 2.
- Тарасівка — Бровари
Місце збору – на вулиці Дев'ятого січня, 6.
- Бородянка — Біла Церква
Місце збору – вулиця Центральна, 331.
Крім того, гуманітарні вантажі з Харкова будуть відправлені до міста Вовчанська, селищ Рогань та Нової Рогані.
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