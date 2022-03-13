В Україні 13 березня діятимуть зелені коридори.

10:51 13 березня Київ, Україна

Про відкриття гуманітарного коридору повідомила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

 
Автобуси вивезуть місцевих мешканців. Далі вони вирушать у безпечні місця на поїзді.

Режим тиші оголошено з 09:00.

13 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
  • У Маріуполь з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.
  • Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир
    Автобуси продовжують рух із Пісківки.
  • Світильник – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе - Бровари
    Автобуси для евакуації будуть відправлені із Броварів.
  • Перемога – Лук'янівка – Лукаші – Корніївка – Надра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ
    Автобуси будуть відправлені із Києва.
  • Велика Димерка – Бровари
    Автобуси для евакуації будуть відправлені із Броварів.
  • Кремінна – Лиман
  • Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ
  • Попасна – Бахмут – Слов'янськ
  • Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ
  • Щастя – Новоайдар – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ
Евакуація проводиться безкоштовно!