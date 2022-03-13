В Україні 13 березня діятимуть зелені коридори.

10:51 13 березня Київ, Україна

Про відкриття гуманітарного коридору повідомила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Автобуси вивезуть місцевих мешканців. Далі вони вирушать у безпечні місця на поїзді.



Режим тиші оголошено з 09:00.



13 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

У Маріуполь з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир

Автобуси продовжують рух із Пісківки.

Світильник – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе - Бровари

Автобуси для евакуації будуть відправлені із Броварів.

Перемога – Лук'янівка – Лукаші – Корніївка – Надра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ

Автобуси будуть відправлені із Києва.

Велика Димерка – Бровари

Автобуси для евакуації будуть відправлені із Броварів.

Кремінна – Лиман

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ

Попасна – Бахмут – Слов'янськ

Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ

Щастя – Новоайдар – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ

Евакуація проводиться безкоштовно!