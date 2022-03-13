В Україні 13 березня діятимуть зелені коридори.

Про відкриття гуманітарного коридору повідомила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Автобуси вивезуть місцевих мешканців. Далі вони вирушать у безпечні місця на поїзді.
Режим тиші оголошено з 09:00.
13 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
Режим тиші оголошено з 09:00.
13 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
- У Маріуполь з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.
- Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир
Автобуси продовжують рух із Пісківки.
- Світильник – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе - Бровари
Автобуси для евакуації будуть відправлені із Броварів.
- Перемога – Лук'янівка – Лукаші – Корніївка – Надра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ
Автобуси будуть відправлені із Києва.
- Велика Димерка – Бровари
Автобуси для евакуації будуть відправлені із Броварів.
- Кремінна – Лиман
- Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ
- Попасна – Бахмут – Слов'янськ
- Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ
- Щастя – Новоайдар – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ
Евакуація проводиться безкоштовно!
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