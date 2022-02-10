В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на весь громадський транспорт

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що з вівторка, 22 вересня, в Україні запрацює послуга смарт-квиток - один квиток на всі види громадського транспорту.
"Це єдиний цифровий квиток, який анонсували місяць тому. Але будемо допрацьовувати в такому пілотному режимі. Почали з популярного спрямування - "Укрзалізниці" та Київметрополітену. Але завтра це вже вийде на промисловий продаж", - розповів міністр.
Купити квиток можна буде на сервісі Smart Ticket, а потім в касах або інших системах з продажу квитків. За словами Криклія, зараз вартість єдиного квитка дорівнює вартості окремих квитків, але міністерство доопрацьовує так звану "економічну складову" сервісу.
"Зараз це не більше і не менше вартості квитків. Комісію на оплату додаткових витрат покривають відповідні компанії. Наприклад, Київпарксервіс або Київметрополітен. Вони покривають комісію, щоб не було дорожче. Але мета, щоб було вигідніше, щоб була додаткова економія", - розповів глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій.
Глава міністерства запевнив, що до кінця року послуга буде можлива в усьому столичному транспорті, в Харкові, Маріуполі та Львівській області. Крім того, це стосується автобусних і авіаперевізників.
Купити квиток можна буде на сервісі Smart Ticket, а потім в касах або інших системах з продажу квитків. За словами Криклія, зараз вартість єдиного квитка дорівнює вартості окремих квитків, але міністерство доопрацьовує так звану "економічну складову" сервісу.
"Зараз це не більше і не менше вартості квитків. Комісію на оплату додаткових витрат покривають відповідні компанії. Наприклад, Київпарксервіс або Київметрополітен. Вони покривають комісію, щоб не було дорожче. Але мета, щоб було вигідніше, щоб була додаткова економія", - розповів глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій.
Глава міністерства запевнив, що до кінця року послуга буде можлива в усьому столичному транспорті, в Харкові, Маріуполі та Львівській області. Крім того, це стосується автобусних і авіаперевізників.
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