В УЄФА роздивилися політичний підтекст в новій футбольній формі збірної

12:31 10 червень Київ, Україна

Керівництво УЄФА наполягає на тому, щоб з нової форми української збірної прибрали слоган "Героям слава".

Про це пише Чемпіонат з посиланням на коментар УЄФА.



У коментарі говориться, що карта України на формі не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.



Слоган "Слава Україні" також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний.



А ось другий слоган - "Героям слава" - необхідно прибрати, тому що в поєднанні з першим він несе політичний сенс.