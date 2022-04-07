В УЄФА назвали кращого гравця Євро-2020

05:27 12 липня Київ, Україна

Кращим гравцем чемпіонату Європи з футболу 2020 став 22-річний італієць Джанлуїджі Доннарумма - воротар збірної Італії.



У серпні 2016 року був викликаний в основну збірну Італії і знаходиться в ній донині, ставши наймолодшим гравцем, викликаним до збірної Італії за останні 105 років.



Донарумма зіграв у всіх матчах своєї команди на Євро-2020, повідомляє УЄФА.



Під час групового етапу він не пропустив жодного м'яча. У матчах плей-офф Донарумма пропускав по одному м'ячу за матч.



Під час серії пенальті у фіналі турніру проти Англії Донаруммі вдалося відбити два удари, він впорався зі спробами Джейдона Санчо і Букайо Саки.



Збірна Італії в серії пенальті переграла Англію після того, як основний і додатковий час закінчився внічию 1:1, і вдруге в історії виграла чемпіонат Європи-2020 з футболу.