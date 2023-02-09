У трьох областях світло не вимикатимуть через вимірювання споживання - "Укренерго"

14:01 09 лютого Київ, Україна

Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Про це повідомили в "Укренерго" станом на 11 годину.



Ліміти споживання не застосовувалися у Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях, де 9 лютого заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання у цих областях не застосовуватимуться. До Одеси та Одеського району поступово подаються великі обсяги електроенергії.

“Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії”, – повідомили в “Укренерго”.

Наявний обсяг виробленої електроенергії досі недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також покриття потреб промисловості та населення.