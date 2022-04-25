У Токіо пройшла урочиста церемонія відкриття Олімпіади. ФОТОЗВІТ

19:44 23 липня Київ, Україна

Сьогодні в Токіо пройшло урочисте відкриття Олімпійських ігор-2020. Незважаючи на те, що трибуни були порожніми через пандемію, відкриття олімпіади пройшло яскраво і видовищно.

Пандемія ж стала причиною того, що церемонія відкриття пройшла без глядачів: на трибуни допустили тільки обмежену кількість представників Міжнародного олімпійського комітету (МОК), дипломатів і спонсорів Ігор.

Проте Олімпіада відкрилася грандіозним видовищем - після залпів феєрверків, грандіозного світлового шоу і виступу артистів, на стадіон вийшли представники команд кожної країни, хоча і не в повних складах.
 
Фото: Открытие Олимпийских игр 01
Фото: Открытие Олимпийских игр 02
Фото: Открытие Олимпийских игр 03
Фото: Открытие Олимпийских игр 04
Фото: Открытие Олимпийских игр 05
Фото: Открытие Олимпийских игр 06