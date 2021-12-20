У Тернополі пройде виставка архіву ОУН 1948-1951 років

Унікальні речі зберігалися у трьох бідонах.
У Тернополі представлено виставку нещодавно знайденого найбільшого архіву ОУН 1948-1951 років та особисті речі повстанців. Про це повідомив екснардеп та заступник голови ВО "Свобода" Юрій Сиротюк у Facebook.
«14 грудня 2021 року об 11-00 у приміщенні Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини (вул. Медова, 5) відбудеться презентація нещодавно знайденого архіву ОУН (ймовірно організаційної референтури ОУН Подільського краю, датований 1948-1951 рр.) 14 жовтня 2021 р. на Бережанщині», – йдеться у повідомленні.
Серед цінних знахідок особисті речі повстанців: вишиванка, фотоапарат, шпильки, нитки, центральні та пропагандистські видання підпілля ОУН та УПА, листівки, звернення, бофони, брошури тощо, а також бібліотека, що складається з радянських книг.
За словами екснардепа, найцікавіша знахідка – понад 20 малюнків авторства Ніла Хасевича.
«Родзинкою матеріалів із бідонів є альбом із роботами відомого українського графіка та художника, активного учасника збройного підпілля, члена Української Головної Визвольної Ради Ніла Хасевича. В альбомі представлено понад 20 робіт, виконаних ним особисто та у співпраці з учнями-графіками підпілля», – повідомив Сиротюк.
У Тернополі представлено виставку нещодавно знайденого найбільшого архіву ОУН 1948-1951 років та особисті речі повстанців. Про це повідомив екснардеп та заступник голови ВО "Свобода" Юрій Сиротюк у Facebook.
«14 грудня 2021 року об 11-00 у приміщенні Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини (вул. Медова, 5) відбудеться презентація нещодавно знайденого архіву ОУН (ймовірно організаційної референтури ОУН Подільського краю, датований 1948-1951 рр.) 14 жовтня 2021 р. на Бережанщині», – йдеться у повідомленні.
Серед цінних знахідок особисті речі повстанців: вишиванка, фотоапарат, шпильки, нитки, центральні та пропагандистські видання підпілля ОУН та УПА, листівки, звернення, бофони, брошури тощо, а також бібліотека, що складається з радянських книг.
За словами екснардепа, найцікавіша знахідка – понад 20 малюнків авторства Ніла Хасевича.
«Родзинкою матеріалів із бідонів є альбом із роботами відомого українського графіка та художника, активного учасника збройного підпілля, члена Української Головної Визвольної Ради Ніла Хасевича. В альбомі представлено понад 20 робіт, виконаних ним особисто та у співпраці з учнями-графіками підпілля», – повідомив Сиротюк.
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