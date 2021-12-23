У телерадіоінформаційному просторі країни з'явилося 15 нових мовників

15 нових телерадіоорганізацій мовлять в інформаційному просторі України за підсумками конкурсів, проведених Національною радою з питань телебачення та радіомовлення у 2021 році.
Про це повідомляє сайт Нацради.
Загалом у 2021 році було визначено переможців у трьох конкурсах на радіомовлення та одному конкурсі на цифрове телебачення. За результатами телерадіоінформаційного простору країни з'явилося 15 нових мовників. Також регулятор оголосив ще три конкурси на телевізійне цифрове та радіомовлення, які розглядатимуться вже наступного року.
У 2021 році для розвитку радіомовлення було проведено три конкурси з використанням 186 частот FM-діапазону та однієї частоти УКХ-діапазону.
На перший конкурс було виставлено 55 частотних присвоєння для розвитку загальнонаціональних мереж, його переможцем став Громадський мовник. На другий конкурс було запропоновано 109 частотних присвоєнь для розвитку радіомовлення всіх територіальних категорій. Третій конкурс був лише для розвитку місцевої мови. Було визначено переможців на 155 частотних присвоєннях.
За результатами трьох конкурсів 84 частоти отримала Національна громадська телерадіокомпанія України (НСТУ), зокрема радіопрограми Українського радіо, Радіо "Промінь" та Радіо "Культура".
16 частот отримали п'ять загальнонаціональних мовників, сім частот FM-діапазону та одну УКХ-частоту отримали чотири регіональні компанії. 29 частот додатково отримали 15 місцевих компаній та 10 частот отримали дев'ять нових компаній.
Конкурс на цифрове ефірне мовлення, підсумки якого підбито наприкінці жовтня, пропонував частоти у 43 населених пунктах 17 областей України. Він дозволив визначити 37 переможців, серед яких 18 телерадіоорганізацій, що здійснюють аналогове мовлення, дев'ять регіональних та чотири місцеві телерадіоорганізації, шість нових місцевих телерадіоорганізацій.
Про це повідомляє сайт Нацради.
Загалом у 2021 році було визначено переможців у трьох конкурсах на радіомовлення та одному конкурсі на цифрове телебачення. За результатами телерадіоінформаційного простору країни з'явилося 15 нових мовників. Також регулятор оголосив ще три конкурси на телевізійне цифрове та радіомовлення, які розглядатимуться вже наступного року.
У 2021 році для розвитку радіомовлення було проведено три конкурси з використанням 186 частот FM-діапазону та однієї частоти УКХ-діапазону.
На перший конкурс було виставлено 55 частотних присвоєння для розвитку загальнонаціональних мереж, його переможцем став Громадський мовник. На другий конкурс було запропоновано 109 частотних присвоєнь для розвитку радіомовлення всіх територіальних категорій. Третій конкурс був лише для розвитку місцевої мови. Було визначено переможців на 155 частотних присвоєннях.
За результатами трьох конкурсів 84 частоти отримала Національна громадська телерадіокомпанія України (НСТУ), зокрема радіопрограми Українського радіо, Радіо "Промінь" та Радіо "Культура".
16 частот отримали п'ять загальнонаціональних мовників, сім частот FM-діапазону та одну УКХ-частоту отримали чотири регіональні компанії. 29 частот додатково отримали 15 місцевих компаній та 10 частот отримали дев'ять нових компаній.
Конкурс на цифрове ефірне мовлення, підсумки якого підбито наприкінці жовтня, пропонував частоти у 43 населених пунктах 17 областей України. Він дозволив визначити 37 переможців, серед яких 18 телерадіоорганізацій, що здійснюють аналогове мовлення, дев'ять регіональних та чотири місцеві телерадіоорганізації, шість нових місцевих телерадіоорганізацій.
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