Упродовж двох-п'яти місяців буде зростання злочинності - Монастирський

З початку повномасштабної війни з росією загальний рівень злочинності в Україні впав, проте найближчими місяцями він може зрости через кризу. Про це заявив в ефірі телемарафону голова МВС Денис Монастирський.
За словами Монастирського, у перші місяці повномасштабного вторгнення росії рівень злочинності майже за всіма категоріями впав наполовину, проте з'явилася абсолютно нова категорія - військові злочини. Також через війну є зростання тяжких та особливо тяжких злочинів через дії російських окупантів.
Також Монастирський очікує зростання кількості викрадень транспортних засобів та злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ провело опитування громадян у мобільному додатку Дія щодо носіння вогнепальної зброї.
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