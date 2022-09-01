Упродовж двох-п'яти місяців буде зростання злочинності - Монастирський

08:01 14 серпня Київ, Україна

З початку повномасштабної війни з росією загальний рівень злочинності в Україні впав, проте найближчими місяцями він може зрости через кризу. Про це заявив в ефірі телемарафону голова МВС Денис Монастирський.

За словами Монастирського, у перші місяці повномасштабного вторгнення росії рівень злочинності майже за всіма категоріями впав наполовину, проте з'явилася абсолютно нова категорія - військові злочини. Також через війну є зростання тяжких та особливо тяжких злочинів через дії російських окупантів.

"Падіння - об'єктивне явище у зв'язку з початком кризи. Також ми очікуємо, що протягом двох-п'яти місяців буде зростання, особливо за деякими категоріями злочинів. Насамперед йдеться про крадіжки. Очевидно, коли відбувається падіння економіки, то кількість таких злочинів зростає", - сказав глава МВС.

Також Монастирський очікує зростання кількості викрадень транспортних засобів та злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ провело опитування громадян у мобільному додатку Дія щодо носіння вогнепальної зброї.