У зв'язку з похолоданням в Україні дорослішає споживання електроенергії

12:43 08 лютого Київ, Україна

В Україні зріс рівень споживання електроенергії через зниження температури повітря, найбільший дефіцит спостерігається у вечірній час.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній із електростанцій у центральному регіоні.

Також зросла генерація із відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведено в аварійний ремонт. Триває імпорт електроенергії.
"Споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години", - йдеться у повідомленні.
"Є обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання в повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - пояснили в компанії.