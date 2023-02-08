У зв'язку з похолоданням в Україні дорослішає споживання електроенергії

В Україні зріс рівень споживання електроенергії через зниження температури повітря, найбільший дефіцит спостерігається у вечірній час.
Як повідомляє НЕК "Укренерго", після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній із електростанцій у центральному регіоні.
Також зросла генерація із відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведено в аварійний ремонт. Триває імпорт електроенергії.
Як повідомляє НЕК "Укренерго", після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній із електростанцій у центральному регіоні.
Також зросла генерація із відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведено в аварійний ремонт. Триває імпорт електроенергії.
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