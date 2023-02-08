У зв'язку з похолоданням в Україні дорослішає споживання електроенергії

12:43 08 лютого Київ, Україна

В Україні зріс рівень споживання електроенергії через зниження температури повітря, найбільший дефіцит спостерігається у вечірній час.



Як повідомляє НЕК "Укренерго", після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній із електростанцій у центральному регіоні.



Також зросла генерація із відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведено в аварійний ремонт. Триває імпорт електроенергії.

"Споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години", - йдеться у повідомленні.