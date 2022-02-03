У Святошинському районі висадили пів сотні дерев

17:06 31 січень Київ, Україна





Зелені насадження з'явилися у наступних У Святошинському районі Києва висадили 50 дерев, повідомляють у комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень (КП УЗН) району. Це декоративні вишні, ялини, сосни, клени та робінії.Зелені насадження з'явилися у наступних скверах:

8 декоративних вишень висадили на бульварі Академіка Вернадського, 63а;

5 ялин та 9 сосен у сквері на вулиці Крамського, 10;

10 кленів на вулиці Ірпінській;

18 робітників на вулиці Чорнобильській, 12.

Найкращим часом для висадки дерев вважаються весна та осінь, але взимку також можна це робити, пояснюють у КП УЗН Святошинського району. У холодну пору дерево перебуває у стані спокою, тому і поживних речовин йому потрібно менше.

Щоб висадити дерево взимку, потрібно дотримуватися кількох умов. Саджанці повинні бути дорослими (від 7 років), морозостійкими та мати сформовану кореневу систему. Їх висаджують із замороженою земляною грудкою.