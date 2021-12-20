У Сумах ввели нові карантинні обмеження

15:47 05 квітень Київ, Україна

Жителям Сум посилили карантинні обмеження, згідно з новими правилами забороняється пересуватися центральними вулицями міста без масок.

Також заборонено збиратися в парках і на спортивних майданчиках за участю більше трьох осіб, розповів мер міста Олександр Лисенко.

Ситуація з інфікованими коронавірусом сумчанами ускладнюється. Зокрема, щоденний приріст хворих перевищує показники, які раніше фіксувалися протягом тижня. Тому в місті вирішили ввести більш жорсткі заходи.