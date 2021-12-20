У Сумах ввели нові карантинні обмеження

15:47 05 квітень Київ, Україна

Жителям Сум посилили карантинні обмеження, згідно з новими правилами забороняється пересуватися центральними вулицями міста без масок.
 
Також заборонено збиратися в парках і на спортивних майданчиках за участю більше трьох осіб, розповів мер міста Олександр Лисенко.
 
Ситуація з інфікованими коронавірусом сумчанами ускладнюється. Зокрема, щоденний приріст хворих перевищує показники, які раніше фіксувалися протягом тижня. Тому в місті вирішили ввести більш жорсткі заходи.
"Записуйте: Харківський міст, Головпоштамт, Соборна, пл. Незалежності, район «Макдональдса», міст на Горького, міст на проспект Шевченка, перехрестя 9 травня і Набережної р. Стрілка, ЦУМ - люди повинні зрозуміти, що в центрі міста вони не пройдуть без маски", - сказав він.
 