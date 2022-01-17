У Сумах винесено максимальний штраф у розмірі 25,5 тис. грн за підробку covid-сертифіката

09:30 17 січень Київ, Україна

Ковпаківський районний суд Сум визнав винним місцевого жителя у збуті підробленого офіційного документа та призначив 25,5 тис. грн штрафу.



У обвинуваченого виник намір щодо незаконного збагачення шляхом збуту підроблених сертифікатів вакцинації від гострої респіраторної хвороби Covid-19. Для цього чоловік підшукав собі спільника. У той самий час роль обвинуваченого полягала в тому, що він шукатиме людей, які з особистих міркувань не бажали вакцинуватися від Covid-19 та пропонуватиме їм послуги з виготовлення підроблених сертифікатів на їхнє ім'я. А також буде вносити відомості до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я без проведення щеплення та за грошову винагороду.



На початку жовтня минулого року обвинувачений знайшов клієнта, який через Telegram надіслав йому копію закордонного паспорта. Наступного дня чоловік переказав 2,8 тис. грн на банківську картку. За кілька днів був готовий covid-сертифікат, у якому незаконно використовувалися дані клінічної лікарні Святого Пантелеймона Сумської міської ради, штамп та підпис лікаря.



19 жовтня обвинувачений, перебуваючи біля магазину "Феєрія" на вул. Горького у Сумах, передав клієнту підроблений міжнародний сертифікат вакцинації.



Прокуратура Сум визнала чоловіка винним. Сторони погодили покарання у вигляді штрафу 25,5 тис. грн. Після цього вирок ухвалив суд.



Варто зазначити, що українські суди призначають штрафи за фальшиві covid-сертифікати в середньому від 680 грн до 5 тис. грн.



Зазначимо, що у Дніпропетровській області власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну. Обвинувачена придбала у невідомого фальшиве свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Фейковий документ жінка використовувала для отримання права безперешкодно відвідувати заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо).



Крім цього, інструктора поштового зв'язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта» визнано винним у посібництві з підробки медичних документів та призначено три роки в'язниці, що замінили на рік випробувального терміну. За даними слідства, протягом лютого-березня 2021 року обвинувачений у змові з невстановленою досудовим розслідуванням особою виготовили близько 60 фальшивих медичних довідок із негативними ПЛР-тестами на Covid. Для цього робітниця пошти робила копії паспортів потенційних клієнтів та через мобільний додаток Viber скидала спільнику.