У суботу, 9 квітня, працюватимуть десять гуманітарних коридорів

10:50 09 квітня Київ, Україна

Врятувати якнайбільше громадян – головне завдання українського уряду. Тому ризикуючи життям на схід їдуть гуманітарні конвої, а на захід рухаються евакуаційні потяги. На суботу, 9 квітня, погоджено 10 гуманітарних коридорів, повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Донецька область – Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область - евакуація проходитиме на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ - Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя - місце зборів: вул.. Шевченка, 5

Енергодар – Запоріжжя - місце збору автомобілів оголосять місцева влада.

Мелітополь – Запоріжжя – у разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.

Луганська область:

Сєвєродонецьк – Бахмут – місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ - Бахмут - місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут - місце зборів: вул. Першотравнева, 42

з. Гірське – Бахмут – місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне - Бахмут.

Нагадаємо, що після обстрілу вокзалу Краматорська, мешканців міста евакуюватимуть автобусами до Дніпра.