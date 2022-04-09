У суботу, 9 квітня, працюватимуть десять гуманітарних коридорів

Врятувати якнайбільше громадян – головне завдання українського уряду. Тому ризикуючи життям на схід їдуть гуманітарні конвої, а на захід рухаються евакуаційні потяги. На суботу, 9 квітня, погоджено 10 гуманітарних коридорів, повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.
- Донецька область – Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
- Запорізька область - евакуація проходитиме на власному транспорті та автобусами.
- Бердянськ - Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя - місце зборів: вул.. Шевченка, 5
- Енергодар – Запоріжжя - місце збору автомобілів оголосять місцева влада.
- Мелітополь – Запоріжжя – у разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
- Луганська область:
- Сєвєродонецьк – Бахмут – місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ - Бахмут - місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут - місце зборів: вул. Першотравнева, 42
- з. Гірське – Бахмут – місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне - Бахмут.
Нагадаємо, що після обстрілу вокзалу Краматорська, мешканців міста евакуюватимуть автобусами до Дніпра.
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