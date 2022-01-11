У столиці зацвіли тюльпани на честь Героїв Небесної Сотні

На честь мужності українського народу під час Революції Гідності, в листопаді минулого року було висаджено 100 тисяч тюльпанів.
Сьогодні на центральних площах столиці - на майдані Незалежності та Михайлівській площі - вони розцвіли.
Про це повідомив директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король у Фейсбуці.
Почесний консул під час висадки тюльпанів пояснив, що він захоплюється мужністю українського народу під час Революції Гідності. І 100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до героїв і героїнь Небесної Сотні.
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