У столиці зацвіли тюльпани на честь Героїв Небесної Сотні

19:13 03 травень Київ, Україна

На честь мужності українського народу під час Революції Гідності, в листопаді минулого року було висаджено 100 тисяч тюльпанів.

Сьогодні на центральних площах столиці - на майдані Незалежності та Михайлівській площі - вони розцвіли.

Про це повідомив директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король у Фейсбуці.

"Той випадок, коли ні фото, ні відео не передадуть всю красу. Треба бачити...Спасибі нашому другові, почесному консулу України в Амстердамі, Еміль де Севр Жакет за такий подарунок", - йдеться в повідомленні.

Почесний консул під час висадки тюльпанів пояснив, що він захоплюється мужністю українського народу під час Революції Гідності. І 100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до героїв і героїнь Небесної Сотні.