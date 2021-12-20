У столиці у центрі змінено рух тролейбусів. Де і чому

11:00 17 грудень Київ, Україна

На бульварі Тараса Шевченка поблизу Бессарабської площі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи у зв'язку з пошкодженням водопровідної мережі.

У зв'язку з цим рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 організовано до вул. Леонтовича.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».



Перенесено маршрут розвороту тролейбусів вулицею Леонтовича.



«Київводоканал» інформує, що на ранок 17 грудня виконано санацію безтраншейним методом водопровідної мережі діаметром 50 мм завдовжки 55 м. Наразі розпочато роботи з благоустрою.



Але водопостачання офісних приміщень на бульварі Шевченка, 2/54 поки що не відновлено, для цього необхідна заміна підводних, роботи виконуватимуться на тротуарі.



Крім того, 17 грудня без водопостачання залишилося офісне приміщення на бульварі Шевченка, 3. Туди направлена автоцистерна з питною водою.



Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині із провалом. На ранок 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.



16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. Бригада «Київводоканалу» проводить ремонтні роботи та розкопала два котловани посеред дороги.