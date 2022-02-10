У столиці встановили 29-у мініскульптуру туристичного проєкту "Шукай"

19:59 19 травень Київ, Україна

У Києві встановили мініскульптуру у вигляді бронзового серця, присвячену видатному хірургу Миколі Амосову.

Скульптура розташована на будівлі по вулиці Богдана Хмельницького, де жив видатний хірург.

"Микола Амосов є засновником школи серцевої хірургії в Україні. Перша операція на серці в Україні була виконана ще в 1955 році, з штучним кровообігом - в 1958 році. Для порівняння, в світі перша операція з штучним кровообігом була виконана в 1954 році. На сьогодні в Україні працює 48 кардіологічних центрів, і в минулому році, незважаючи на пандемію COVID-19, було виконано близько 12 тисяч хірургічних операцій на серці і 43 тисячі кардіохірургічних процедур", - розповів на відкритті директор Інституту Амосова, кардіохірург Василь Лазоришинець.

Як зазначила ініціаторка проєкту Юлія Бевзенко, робота над скульптурою тривала 5 місяців. Скульптор Юрій Білявський консультувався з лікарями щодо того, яким має бути серце, мініатюру двічі переробляли. Спочатку планувалося встановити поруч зі скульптурою вбудований динамік, з якого повинні були лунати звуки серцебиття. Але через велике шумове навантаження на вулиці було вирішено встановити в мініатюрі вібромотор, і тепер, якщо прикласти до неї долоню, можна відчути серцебиття.

Микола Амосов першим в Україні почав проводити операції на серці, власноруч сконструював апарат штучного кровообігу. В цілому розробив понад 20 медичних приладів. У 1965 році здійснив справжній прорив у світовій медицині - успішно вкрив протез серцевого клапана антитромбічним покриттям. Пізніше такі протези почали встановлювати у всьому світі.



Вперше в проєкті "Шукай" є повноцінний дублікат скульптурки - на фасаді Національного інституту серцево-судинної хірургії, заснованого Миколою Амосовим (вулиця Амосова, 6).



Всього за три роки проєкту в столиці встановили вже 29 скульптурок "Шукай", присвячених символам столиці і видатним киянам. Серед них - золота туфелька Сержа Лифаря, годинник П'єра Брульона, вертоліт Сікорського по ранніх кресленнях. У кожної мініатюри є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися її історію. Створені інтерактивні карти і екскурсійні маршрути, щоб люди легко їх знаходили.



В цьому році в планах установка ще як мінімум п'яти нових скульптурок.