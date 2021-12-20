У столиці встановили два пости моніторингу повітря

У двох районах Києва - Дарницькому та Дніпровському, встановили сучасну систему контролю якості повітря.
Ще три планують встановити до кінця року в Печерському, Оболонському та Солом'янському районах.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає його пресслужба.
Пости розмістили на вулиці Архітектора Вербицького, 26 і на Харківському шосе, 7/1.
За словами Кличка, обладнання та програмне забезпечення на цих постах відповідає європейським стандартам, зокрема, директивам Євросоюзу та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Системи з аналогічним принципом роботи працюють також в низці європейських міст, зокрема, Лондоні, Парижі та Мюнхені.
Система вимірює більше 10 показників, зокрема, діоксид сірки (продукт горіння), діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю (чадний газ), озон, сірководень, аміак (задушливий запах, неорганічне з'єднання), а також пил.
Всі ці дані знаходяться у відкритому доступі. Показники можна побачити в режимі онлайн на мапі, розміщеній на сайті КМДА.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає його пресслужба.
Пости розмістили на вулиці Архітектора Вербицького, 26 і на Харківському шосе, 7/1.
За словами Кличка, обладнання та програмне забезпечення на цих постах відповідає європейським стандартам, зокрема, директивам Євросоюзу та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Системи з аналогічним принципом роботи працюють також в низці європейських міст, зокрема, Лондоні, Парижі та Мюнхені.
Система вимірює більше 10 показників, зокрема, діоксид сірки (продукт горіння), діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю (чадний газ), озон, сірководень, аміак (задушливий запах, неорганічне з'єднання), а також пил.
Всі ці дані знаходяться у відкритому доступі. Показники можна побачити в режимі онлайн на мапі, розміщеній на сайті КМДА.
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