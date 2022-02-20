У столиці Туреччини з'явиться "українська" вулиця

09:42 25 травень Київ, Україна

У столиці Туреччини Анкарі з'явиться вулиця, названа на честь українського вченого Агатангела Кримського, а в центрі Анкари відкриють Український парк.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Отримали позитивну відповідь турецької сторони на наше звернення про перейменування однієї з вулиць столиці на вулицю ім. Агатангела Кримського, 150-річчя від дня народження якого ми відзначаємо цього року. Відтепер вулиця, на якій знаходиться наше посольство, носитиме його ім'я. Залишилося завершити лише деякі формальності" - написав він.

Також, за словами посла, незабаром в центрі Анкари, в одній з найпрестижніших локацій столиці Туреччини, буде відкрито Український парк, який зараз перебуває на стадії благоустрою. Рішення місцевої влади про його створення також прийнято.

"Хочу щиро подякувати турецькій стороні за постійну підтримку і всебічне сприяння і допомогу, яку ми завжди відчуваємо. Отже, наша мета "Більше України в Туреччині" продовжує наповнюватися змістом" - написав Сибіга.

Агафангел Юхимович Кримський (3 січня 1871-25 січня 1942) - український, кримськотатарський і радянський історик, письменник, перекладач, сходознавець, в тому числі арабіст, ісламознавець, тюрколог і іраніст, один із засновників Академії наук України за гетьмана Скоропадського. Мав кримськотатарські корені і ідентифікував себе кримським татарином. Володів, щонайменше, 16 живими і класичними мовами, за деякими джерелами, майже 60 мовами. Відомий також як філателіст.