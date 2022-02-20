У столиці Туреччини з'явиться "українська" вулиця

У столиці Туреччини Анкарі з'явиться вулиця, названа на честь українського вченого Агатангела Кримського, а в центрі Анкари відкриють Український парк.
Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Також, за словами посла, незабаром в центрі Анкари, в одній з найпрестижніших локацій столиці Туреччини, буде відкрито Український парк, який зараз перебуває на стадії благоустрою. Рішення місцевої влади про його створення також прийнято.
Агафангел Юхимович Кримський (3 січня 1871-25 січня 1942) - український, кримськотатарський і радянський історик, письменник, перекладач, сходознавець, в тому числі арабіст, ісламознавець, тюрколог і іраніст, один із засновників Академії наук України за гетьмана Скоропадського. Мав кримськотатарські корені і ідентифікував себе кримським татарином. Володів, щонайменше, 16 живими і класичними мовами, за деякими джерелами, майже 60 мовами. Відомий також як філателіст.
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