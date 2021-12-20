У столиці з настанням зими розпочали роботу пункти обігріву (адреси)

12:01 01 грудень Київ, Україна

У зв'язку з приходом зими та погіршенням погодних умов у столиці розпочали роботу тимчасові пункти обігріву, де кожен охочий може зігрітися та випити гарячого чаю. Поки погодні умови не можна назвати суворими, пункти обігріву працюють з ранку до вечора, але з приходом морозів буде введено цілодобове чергування.



Тимчасові пункти обігріву працюватимуть з 1 грудня 2021 року по 1 квітня 2022 року.



Тимчасові пункти обігріву функціонують у робочі дні за адресою:



вул. Беретті, 18; Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району з 9.00 до 18.00;

вул. Каштанова, 8-Г, ЖЕД № 308, з 8:00 до 17:00;

вул. Кіото, 11, ЖЕД № 301, з 8:00 до 17:00.

У період погіршення погодних умов, зокрема, за різкого зниження температури повітря, пункт обігріву працюватиме цілодобово.



Всі, хто потребує допомоги (у тому числі безхатченки), мають можливість відпочити, зігрітися, випити гарячого чаю і, при необхідності, отримати теплий одяг.



«Шановні мешканці Деснянського району! У разі виявлення осіб, яким потрібна вказана допомога, підкажіть адресу пункту, тому що люди, заради яких і відкриті такі пункти обігріву, просто не мають змоги прочитати про їхнє розташування в Інтернеті, на телебаченні. Не будьте байдужі до тих, хто поруч і потребує нашої допомоги!» - закликають чиновники Деснянської РДА.



Нагадаємо, у ніч на 1 грудня у Києві засніжило. За прогнозом синоптиків, удень у столиці очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 1-3 тепла.