У столиці розробили інклюзивний туристичний маршрут

17:18 13 квітень Київ, Україна

У найближчому майбутньому люди з інвалідністю зможуть прогулятися вуличками української столиці і ознайомитися з її визначними пам'ятками.



Як повідомили в пресслужбі КМДА, підписане відповідне розпорядження № 862.

"Фактично, створення цього маршруту вже почалося в минулому році, коли ми встановили 3D-макет Софійського собору. Надалі ми плануємо встановити фігури нового фонтану "Відродження" на Володимирській гірці; Андріївського узвозу і пішохідно-велосипедного моста, біля Арки дружби народів. На фігурах також буде розміщено напис шрифтом Брайля, який допоможе людям з порушеннями зору дізнатися інформацію про відповідний пам'ятник", - повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда

Вона також додала, що це буде перший подібний маршрут в Україні, і він допоможе розвитку інклюзивного туризму і в цілому збільшить туристичні потоки до Києва.