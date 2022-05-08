У столиці пройшли перші репетиції до параду на День Незалежності. ФОТО

16:30 04 серпня Київ, Україна

Вчора на злітній смузі ДП Антонов пройшли перші репетиції до Дня Незалежності, військовослужбовці провели ознайомлення не тільки з новим розрахунком, але і змогли застосувати в справі новий стройовий крок.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії.



Повідомляється, що була проведена перша репетиція розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України. На злітну смугу ДП Антонов з'їхалися тисячі військовослужбовців і співробітників силових структур.



"Пішу колону зведених парадних розрахунків Нацгвардії представлятимуть відразу 4 "коробки": військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону Почесної Варти, кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії і зведений оркестр Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.



Передбачається, що в цьому році парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основна відмінність полягає в тому, що тепер ногу під час руху потрібно піднімати на 10-15 сантиметрів.