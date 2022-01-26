У столиці презентують дитячу книгу-фентезі, надруковану шрифтом Брайля

08:18 26 січень Київ, Україна

2 лютого о 12:00 у Київській міській державній адміністрації відбудеться презентація книги-фентезі "Легенди Чарівнолісся" та її версії для незрячих дітей, надрукованої шрифтом Брайля.



Під час презентації діти з порушеннями зору, які прочитали цю книгу, розкажуть про свої враження від "Легенди Чарівнолісся" шрифтом Брайля - наскільки книга тактильна та зрозуміла для незрячих людей. Примірники передадуть дитячим бібліотекам Києва та бібліотеці спеціалізованої загальноосвітньої школи №5 ім. Я. П. Батюка.



Дитяча книга "Легенди Чарівнолісся" у жанрі фентезі створена на основі однойменного кіносценарію Заслуженого артиста України Віктора Андрієнка та відомої сценаристки та письменниці Олени Шульги.

Це пригодницька казка для дітей. Суворий, мужній і загадковий Воїн і веселий, балакучий мольфар Болта, за примхою долі, стають охоронцями пильного хлопчика Марека, навіть не підозрюючи, що від цієї дитини залежить порятунок усього світу. Відтепер вони та їхні друзі протистоятимуть потужним силам зла.