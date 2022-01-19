У столиці з'явиться "Міський дитячий кардіологічний центр"

17:53 03 вересень Київ, Україна

У КМДА прийняли рішення про створення Комунального некомерційного підприємства "Київський міський дитячий кардіологічний центр".

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Депутати Київради підтримали створення в столиці комунального некомерційного підприємства"Київський міський дитячий кардіологічний центр". За відповідний проєкт рішення проголосували 76 депутатів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що необхідність створення такого закладу в місті виникла давно. Зараз в Києві відсутній відповідний профільний заклад, тому лікувати маленьких киян можна в закладах охорони здоров'я державної форми власності на загальних підставах. Це часто призводить до неможливості своєчасно отримати профільну медичну допомогу.



Так, основний заклад, де можна отримати спеціалізовану високопрофесійну медичну допомогу - державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України". Загалом, близько 15% пацієнтів Центру складають кияни, і протягом останніх років спостерігається щорічне збільшення обсягів надання медичної допомоги.



Тут консультують новонароджених, дітей дошкільного та шкільного віку з вродженими та набутими вадами серця та проводять кардіохірургічні операції в разі необхідності.



Крім того, вагітним жінкам проводять діагностичні ультразвукові обстеження плоду з підозрою на вроджену ваду серця.