У столиці з'явилася мініскульптура "Привид Києва"

В рамках проєкту "Шукай!" у Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 56-А встановили бронзову мініскульптуру "Привид Києва".
Творці проєкту кажуть, що повір'я мініскульптури: «Мене торкнись – перемогу наблизь».
Творці проєкту кажуть, що повір'я мініскульптури: «Мене торкнись – перемогу наблизь».
Біля мініатюри є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися більше про символи Києва. Загалом у Києві вже встановлено 37 бронзових мініскульптур від проєкту «Шукай!».
Варто зазначити, що "Привид Києва" не є конкретною людиною, хоч це прізвисько деякі приписують загиблому льотчику-професіоналу, майору та Герою України Степану Тарабалці. "Привид" є супергеройською легендою і, за фактом, збірний образ усіх пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, що захищають небо Києва.
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