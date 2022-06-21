У столиці з'явилася мініскульптура "Привид Києва"

15:12 21 червня Київ, Україна

В рамках проєкту "Шукай!" у Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 56-А встановили бронзову мініскульптуру "Привид Києва".



Творці проєкту кажуть, що повір'я мініскульптури: «Мене торкнись – перемогу наблизь».

«Це такий важливий образ для нас, українців. Він дає надію та почуття захищеності, адже над нашими головами є сміливі і такі вправні воїни», – розповіла авторка проєкту «Шукай!». Юлія Бевзенко.

Біля мініатюри є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися більше про символи Києва. Загалом у Києві вже встановлено 37 бронзових мініскульптур від проєкту «Шукай!».

Варто зазначити, що "Привид Києва" не є конкретною людиною, хоч це прізвисько деякі приписують загиблому льотчику-професіоналу, майору та Герою України Степану Тарабалці. "Привид" є супергеройською легендою і, за фактом, збірний образ усіх пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, що захищають небо Києва.